Trump: acredito que Rússia e Arábia Saudita farão acordo sobre petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que a Rússia e a Arábia Saudita farão um acordo sobre a guerra de preços do petróleo "em um futuro não muito distante".



Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano confirmou que se encontrará com empresas petrolíferas nesta sexta-feira, 3. A informação foi adiantada nesta tarde pelo Wall Street Journal. Segundo o jornal americano, a reunião será realizada na Casa Branca com a presença dos CEOs de ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum Corp e Continental Resources.



"Acho que sei o que fazer para resolver isso", declarou Trump, em referência à crise na indústria de petróleo. Os preços da commodity energética têm sido pressionados por uma queda na demanda, devido à pandemia de coronavírus, e por uma alta na oferta, decorrente do impasse entre sauditas e russos.