Hidrelétrica de Sobradinho tem vazão liberada pela 1ª vez em abril desde 2013

A partir desta quarta-feira, 1º de abril, a usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, poderá operar pela primeira vez sem limite máximo para sua vazão de água liberada num mês de abril desde 2013, quando começaram as medidas para recuperação do seu volume em virtude da seca na região, informou a Agência Nacional de Águas (ANA).



As chuvas dos últimos meses e a operação dos reservatórios do rio São Francisco permitiram a recuperação do armazenamento de Sobradinho, superando o volume útil de 60% - em 31 de março a barragem acumulava 73,98% de seu volume útil. Com isso, o maior reservatório do Nordeste poderá liberar água sem um limite máximo. Assim, a região do Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, poderá receber mais água.



Segundo a agência, outro reservatório que teve uma recuperação expressiva de seu armazenamento foi o de Três Marias, em Minas Gerais, que operava com 99,77% de seu volume útil em 29 de março. Por este motivo, a hidrelétrica precisou abrir os vertedouros em março.



Em 31 de março, o Reservatório Equivalente da Bacia do Rio São Francisco, formado pelos reservatórios de Itaparica, Sobradinho e Três Marias, acumulava 79,54% de seu volume útil, informou a ANA.