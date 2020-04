Saída de capital de emergentes registrou recorde de US$ 83,3 bi em março, diz IIF

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) estima em relatório que a saída de capital de mercados emergentes registrou recorde de US$ 83,3 bilhões em março. A instituição diz que, diferentemente de janeiro e do início de fevereiro, quando as saídas de capital foram restritas aos emergentes da Ásia, no mês passado houve fluxos de saída recorde em todas as regiões de emergentes.



O patamar de saída supera o visto na última crise financeira global e no temor com a desvalorização cambial chinesa em 2015, compara o IIF.



A saída de mercados de ações de emergentes representou US$ 52,4 bilhões e as saídas dos mercados de dívidas ficaram em US$ 31,0 bilhões em março, segundo o IIF.



Em fevereiro, o fluxo líquido de capital para os emergentes "virtualmente parou", com apenas US$ 200 milhões.



O IIF diz que os números apontam para uma "repentina parada" nos emergentes, graças a uma combinação de incerteza com a disseminação do coronavírus e a grandes choques no preço do petróleo e nos mercados financeiros.