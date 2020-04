Caixa anuncia dois novos vice-presidentes

A Caixa Econômica Federal elegeu dois novos vice-presidentes. O assessor estratégico da presidência do banco, Celso Leonardo Derziê de Jesus Barbosa, foi escolhido para a vice-presidência de varejo enquanto Girlana Granja Peixoto, responsável por implantar a unidade de Corregedoria na instituição, vai tocar a vice-presidência de pessoas.



O anúncio dos novos vice-presidentes se soma à reestruturação que a atual gestão, capitaneada por Pedro Guimarães, fez no início do ano.



Na ocasião, o banco transferiu dois vice-presidentes para seus negócios de seguros e cartões, de olho nas aberturas de capitais dessas operações, postergadas em meio à pandemia de coronavírus.