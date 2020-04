Coronavírus: saiba como ficaram os pagamentos de IPTU e IPVA

O pagamento do IPTU e IPVA, em alguns casos, vai ser prorrogado (foto: Getty Images/iStockphoto)

Com a paralisação da maior parte dos setores da economia e a população em isolamento social para evitar a propagação do coronavírus, o pagamento de contas e impostos se tornou uma dor de cabeça extra para empresários e trabalhadores. As contas continuam chegando. Assim, o período de crise levoua adotarem normas especiais para a quitação do. Confira quais foram as mudanças e excepcionalidades:No dia 26 de março, oprorrogou para 30 de julho o vencimento do pagamento da última parcela dopara servidores que ainda não receberam o 13º salário. A medida é válida paradecretou, em 19 de março, que bares, restaurantes, lanchonetes, casas de shows e espetáculos, cinemas, teatro, entre outros estabelecimentos, poderão pagar ode abril, maio e julho no segundo semestre deste ano. A medida complementa o decreto daque suspendeu todas as atividades dessas empresas por tempo indeterminado.*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta