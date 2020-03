Coronavírus faz cair confiança na maioria dos setores da economia, diz FGV

(foto: Flickr)

recuou em 40 dos 49 segmentos que compõem o Índice de Confiança Empresarial (ICE) apurado em março pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) daVargas (/FGV). É um número bem superior ao registrado em fevereiro, quando ainda não se previa a abrangência do impacto da pandemia da covid-19 e apenas 21 segmentos caíram.A confiança no, que era alta para 83% dos pesquisados em fevereiro, zerou na avaliação de março diante das perspectivas da queda de demanda causada pela pandemia do novo(covid-19).A mesma queda foi registrada pelo setor de Serviços, que em fevereiro tinha confiança alta na metade das empresas pesquisadas (54%) e agora não teve nenhuma sinalização nesse sentido.Apenas a Indústria e a Construção escaparam de uma inversão total de confiança do empresariado, mas caíram expressivamente em relação a fevereiro.A Indústria, que no mês passado tinha a confiança alta para 63% dos entrevistados, caiu para 26% em março. Somente a Construção continuou com a mesma classificação de confiança alta, com os mesmos 36% registrados em fevereiro.