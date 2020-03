UE aprova pacote francês de 1,2 bi de euros para apoiar PMEs do país

A União Europeia aprovou nesta segunda-feira, 30, o pacote francês de 1,2 bilhões de euros que visa apoiar pequenas e médias empresas do país, em meio à pandemia do novo coronavírus. "Aprovamos esta medida a partir do quadro temporário de auxílios estatais", afirmou a vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager.



As regras fiscais da UE têm sido flexibilizadas, com autorização dos dirigentes do bloco, para garantir que os Estados-membros possam mitigar os impactos da covid-19 sobre a economia.