Arezzo organiza produção voluntária de 25 mil máscaras no RS

A Arezzo&Co; divulgou nesta quinta-feira, 26, que mobilizou fornecedores de tecidos, fábricas e a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para produzir 25 mil máscaras de proteção em ação de combate ao avanço do novo coronavírus no país. A operação, cujo custo não foi divulgado, contará com a logística da empresa de calçados e a produção voluntária de mais de 12 fábricas fornecedoras da marca para a entrega do primeiro lote.



A orientação técnica para a produção das máscaras, de acordo com a empresa, foi feita por responsáveis da Secretaria de Saúde do Município de Campo Bom (RS). Os tecidos, por sua vez, foram doados por fornecedores da região.



No primeiro lote de produção, a ação contará com um dos fornecedores de embalagens da Arezzo, que assumiu a organização dos produtos em pacotes de 100 unidades. A distribuição das máscaras ficará por conta das secretarias de saúde em Campo Bom, Novo Hamburgo e da Secretaria de Saúde do Estado do RS.