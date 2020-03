Políticas monetária e fiscal têm de ser 'fortes e efetivas', diz Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu em discurso durante teleconferência de líderes do G-20 que as políticas monetária e fiscal sejam "fortes e efetivas", no quadro atual de pandemia de coronavírus, o que, segundo ele, deve manter o câmbio "basicamente estável". "Nós precisamos coordenar melhor a regulação financeira, para manter os mercados financeiros globais estáveis", argumentou, conforme a íntegra de sua fala, divulgada pela agência estatal Xinhua.



Xi Jinping defendeu também que se atue para manter a estabilidade da cadeia de suprimentos industriais global. Em sua fala, ele lembrou da surpresa com a irrupção do coronavírus no país, mas disse que ele agora "caminha na direção certa", com "a vida e o trabalho voltando ao normal", embora tenha advertido que não é o momento de "baixar a guarda ou relaxar controles" frente à doença.



O líder chinês insistiu na necessidade de cooperação e coordenação internacional, nessa luta contra o coronavírus.



Na economia, afirmou a intenção de avançar em reformas e na abertura, ampliar o acesso a seu mercado, melhorar o ambiente de negócios e expandir importações e investimentos estrangeiros, "para contribuir para uma economia mundial estável".