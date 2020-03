Para IBGE, transportes e serviços a famílias serão os mais atingidos por crise

Atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio pesa em torno de 30% na PMS (foto: Reprodução/ Internet)

Atividades que pesam 40% na), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (),deverão ser diretamente atingidas pelaeconômica provocada pela. A avaliação é do gerente da PMS,, que estima que o impacto negativo deverá aparecer na leitura de março da PMS."A maior dificuldade está no setor de transportes, única atividade (da PMS) que fechou no negativo em 2019, por causa do menor dinamismo na economia, especialmente no setor industrial", afirmou Lobo.Segundo o pesquisador, a atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio pesa em torno de 30% na PMS. Outra atividade que será diretamente atingida pelas medidas de restrição no contato social são os serviços prestados às famílias, que pesam 9,5% na PMS, afirmou Lobo."Hotéis e restaurantes estão com funcionamento reduzido, e isso vai impactar a receita", afirmou Lobo.Os efeitos negativos por causa daatingirão os serviços de transporte após a atividade ter começado bem o ano. Em janeiro, o setor avançou 2,8% ante dezembro de 2019, puxando a alta de 0,6% no volume de serviços prestados no período.Segundo Lobo, o comportamento do setor de, ao longo de 2019 e no início deste ano, está atrelado à dinâmica da indústria. Assim, a alta de 2,8% em janeiro ante dezembro de 2019 respondeu ao avanço na produção industrial no início do ano.