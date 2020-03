Nos EUA, republicanos e democratas chegam a acordo por pacote de US$ 2 trilhões

Congressistas republicanos e democratas e o governo de Donald Trump chegaram a um acordo preliminar em torno de um pacote de estímulos econômicos estimado em US$ 2 trilhões para proteger a economia norte-americana das piores consequências da pandemia do novo coronavírus.



"Senhoras e senhores, temos um acordo", anunciou o diretor de assuntos legislativos da Casa Branca, Eric Ueland, na madrugada desta quarta-feira, dia 25.



O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, e o líder da minoria democrata, Chuch Schumer, estavam prestes a discursar no Plenário da Casa após negociações no Capitólio, com democratas dizendo que asseguraram benefícios a desempregados mais altos, entre outros itens. Fonte: Dow Jones Newswires.