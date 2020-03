Governo do Rio pede à Petrobras flexibilizar contrato de gás a concessionária

O governo do Estado do Rio de Janeiro pediu à Petrobras a flexibilização de contratos de compra e venda de gás natural junto à Ceg e Ceg Rio, concessionárias operadas pela Naturgy.



Na semana passada, a concessionária negociou com o governo estadual a suspensão, por 30 dias, de cortes e desligamentos em razão da inadimplência dos consumidores pertencentes aos segmentos residencial e comercial de pequeno porte. A empresa concordou em isentar o pagamento de multas e moras nas faturas de competência março/2020, até 30 dias após o seu vencimento, informou o governo.



A proposta é de que a Petrobras postergue temporariamente os prazos de cobrança da parcela de molécula do preço do gás, repassadas pela Naturgy, e considere o cancelamento de eventuais penalidades por menor retirada de gás, em razão dos reflexos decorrentes da redução de consumo devido à pandemia da covid-19.



"A medida visa proporcionar tranquilidade principalmente aos grandes consumidores de gás natural em razão do compromisso de pagamento mínimo da capacidade contratada", explicou o governo em nota.