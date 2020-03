Investidor estrangeiro retirou R$ 1,326 bi da B3 no dia 20

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,326 bilhão da B3 no pregão da última sexta-feira, 20. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,85%, aos 67.069,36 pontos, e registrou um giro financeiro de R$ 33,3 bilhões.



No acumulado do mês, o saldo está negativo em R$ 20,401 bilhões, resultado de compras de R$ 265,115 bilhões e vendas de R$ 285,517 bilhões.



No ano, os estrangeiros já retiraram R$ 60,531 bilhões da Bolsa brasileira.