Lojista de shopping ficará isento do aluguel durante fechamento, diz Alshop

Os lojistas e os donos de shopping centers chegaram a um acordo para flexibilizar a cobrança de aluguel e outras taxas operacionais durante o período em que os empreendimentos ficarão fechados por conta da pandemia de coronavírus. A informação foi divulgada pela Associação de Lojistas de Shopping Centers (Alshop).



Pelo acordo, não haverá cobrança de aluguel durante o tempo em que os shoppings estiverem fechados. Já o aluguel relativo ao mês de março será cobrado de forma proporcional às vendas, mas a cobrança será feita posteriormente e de maneira negociada entre as partes.



A cobrança da taxa de condomínio será flexibilizada e reduzida, uma vez que o custo de manutenção, limpeza, energia e conservação ainda se mantém. Por fim, o fundo de promoção (usado para promoções a clientes e divulgação do shopping) deverá ser negociado com cada empreendimento.



Até a segunda-feira, 23, o País tinha 95% dos shoppings afetados por decretos estaduais ou municipais determinando o fechamento das unidades, conforme balanço mais recente do setor.