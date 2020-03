Governo vai suspender postos de pesagem nas rodovias federais

Como medida de combate à disseminação do novo coronavírus, o Ministério da Infraestrutura decidiu suspender postos com balanças de pesagem nas rodovias federais por tempo determinado. O prazo ainda está sendo fechado, mas se encaminha para ser por 90 dias. A fiscalização será feita no momento do embarque.



A medida será efetivada através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e tem como objetivo evitar retenções e contato entre os profissionais que transportam cargas.



A suspensão vai afetar tanto as rodovias administradas pelo DNIT como aquelas concedidas à iniciativa privada. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a medida garante maior proteção ao profissional do transporte, que continuará trabalhando para assegurar o abastecimento e a circulação de bens pelo Brasil.



"É uma medida objetiva no sentido de garantir uma maior proteção ao profissional de transportes. Temos uma missão de garantir o abastecimento e a circulação de bens no país e para isso precisamos cuidar destes profissionais evitando ao máximo esse tipo de contato. A fiscalização se dará no momento do embarque", explicou Tarcísio.



Além disso, o ministério também trabalha em iniciativas de orientação e de triagem em pontos estratégicos dos principais corredores logísticos do Brasil.