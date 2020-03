Em videoconferência com empresários do setor produtivo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão de alguns governadores de fechar rodovias e aeroportos para conter a disseminação do novo coronavírus no País. Ele afirmou que não é o momento para criar pânico e que "a economia não pode parar".



O presidente ressaltou a necessidade da manutenção da produção de produtos, como remédios, da logística de transporte das cargas e da indústria alimentícia.



Segundo o presidente, o governo recebeu cerca de 35 propostas do setor produtivo nos últimos dias e que algumas foram acatadas com apoio do Congresso Nacional. Segundo ele, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões em emendas parlamentares e de bancada para custear medidas para enfrentar a epidemia de coronavírus.