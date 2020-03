Unica, ABTLP e Sindicom firmam parceria para distribuir álcool 70

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP) e o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom) anunciaram parceria para distribuir o álcool 70. Em nota, a Unica disse que o produto passará a ser fabricado por usinas voluntárias associadas à entidade nos próximos dias, com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "As empresas associadas ao Sindicom doarão o óleo diesel necessário para o transporte, e os membros da ABTLP farão o deslocamento do material em veículos próprios. A operação não terá custos para os cofres públicos", disse.



Ainda conforme a Unica, os detalhes operacionais estão sendo delineados com os órgãos competentes, sendo que o transporte se dará das usinas até pontos de processamento industrial, para a transformação em gel ou envase da solução líquida. "Após, sob a coordenação das Secretarias Estaduais de Saúde, o produto seguirá para as unidades públicas de saúde."