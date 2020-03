BC dos EUA anuncia expansão de programa de apoio para mercados monetários

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta sexta-feira, 20, que expandirá seu programa de apoio ao fluxo de crédito na economia, ao adotar medidas para garantir a liquidez e o funcionamento dos "cruciais mercados monetários estaduais e municipais". Por meio do Instrumento de Liquidez de Fundo Mútuo de Mercado Monetário (MMLF, na sigla em inglês), o Federal Reserve de Boston terá agora o poder para fazer empréstimos para instituições financeiras elegíveis assegurados por certos ativos de alta qualidade comprados por um Estado, por exemplo, e também para outros fundos de mercado mútuo monetário municipais isentos de impostos, diz um comunicado do Fed.



O Fed detalha essas normas em outro documento no seu site, acrescentando que termos e condições mais detalhados do programa e um calendário de operações serão publicados em breve.