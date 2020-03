Agronegócio pede ao governo que garanta logística de abastecimento

Um grupo composto por mais de 40 associações e entidades ligadas ao agronegócio enviou carta ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pedindo apoio do governo no sentido de "garantir o funcionamento da logística nacional de abastecimento" diante da epidemia de coronavírus. O documento manifesta preocupação com o porto de Santos (SP), diante da ameaça de paralisação por parte do Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão.



"Entendemos que o governo federal e as autoridades constituídas têm trabalhado no sentido de atender as medidas necessárias para mitigar risco de contágio. Tais orientações e medidas, em nosso entender, devem ser prontamente atendidas não apenas para que se preservem questões humanitárias, bem como evitar uma crise sem precedentes para o nosso País", dizem as entidades, na carta obtida pelo Broadcast Agro.



Contudo, destaca o documento, se houver paralisação do Porto de Santos, "há elevadas chances" de essa ação disparar processo em cadeia nos demais portos, "destruindo empregos e afundando o País em um 'efeito dominó' cujos prejuízos são incalculáveis neste momento".



Segundo as entidades, a interrupção das atividades portuárias vai na contramão do que tem sido praticado em nações cujo impacto do coronavírus tem sido "ainda mais grave" do que o verificado no Brasil. "Todos os esforços têm sido no sentido de garantir o livre trânsito de mercadorias, sejam alimentos, combustíveis, medicamentos ou insumos necessários para a produção e para a manutenção do abastecimento das populações ao redor do mundo."