Viagem para Portugal: TAP corta voos por Confins

Aeroporto internacional de BH concentrava, pela TAP, único centro de conexões direto de Minas com a Europa (foto: Wellington Pedro/Imprensa MG)





A companhia aérea portuguesa TAP suspendeu a rota de voos partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, com destino a Lisboa. Trata-se do único centro de conexões direto entre Belo Horizonte e a Europa. A medida será aplicada até, pelo menos, 28 de abril e é mais uma iniciativa para conter a propagação do novo coronavírus (COVID-19) e seus efeitos. Por causa da queda da demanda provocada pela pandemia, outros voos internacionais partindo do terminal da Região Metropolitana da capital foram interrompidos.









A TAP também alertou os passageiros que têm viagens marcadas em datas posteriores a 31 de maio. A principal recomendação é que fiquem atentos à evolução do coronavírus. Caso o estado de pandemia se mantenha, os clientes devem verificar junto à companhia soluções disponíveis.





Devido ao alto número de clientes ligando para o centro de atendimento da companhia, a TAP disponibilizou o link https://www.flytap.com/pt-br/gerenciar-reserva-voo para que os passageiros possam gerir suas reservas.





Além do corte de voos a partir de Confins, a TAP também suspendeu rotas a partir de outras capitais, como Porto Alegre (até 30 de junho), Brasília, Recife, Fortaleza, Belém, Natal e Salvador. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as rotas para Lisboa mantidas, tendo sido canceladas apenas partidas para a cidade de Porto. Outras companhias, como a Azul e a Gol, já anunciaram corte de voos.





Suspeita





O aeroporto em Confins recebeu um voo de Lisboa com diversas pessoas com sintomas do novo coronavírus no início da noite de quarta-feira, segundo fonte ouvida pelo Estado de Minas. Os passageiros faziam um cruzeiro com destino à capital portuguesa, mas precisaram finalizar a viagem por ônibus por causa das limitações causadas pela COVID-19.





O voo 103 da TAP Air Portugal, o último da empresa antes da suspensão dos pousos e decolagens devido ao novo coronavírus, chegou a Confins às16h24. Quase duas horas depois, às 18h21, o voo 104, realizado pela mesma aeronave, retornou a Lisboa. Em nota, a BH Airport, administradora do terminal informou “que segue todas as orientações do Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com relação à contenção do coronavírus”.





Segundo a concessionária, o aeroporto tem “colaboradores treinados e equipados”. Durante o desembarque internacional, é “reforçado o aviso sonoro com informações de sintomas e medidas preventivas e as pessoas devem se apresentar espontaneamente, caso haja algum indício da doença”. A Anvisa, por sua vez, segundo o aeroporto, “acompanha o desembarque internacional para identificar possíveis casos suspeitos e fazer os encaminhamentos necessários”.





Benefícios às aéreas





O governo atenderá ao pedido de ajuda das companhias aéreas, com benefícios que serão baixados por medida provisória e decreto presidencial. A MP trata do reembolso de passagens aéreas para solicitações efetuadas até 31 de dezembro deste ano. O prazo para reembolso será de 12 meses, enquanto os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, mediante a aceitação de crédito para uso futuro. Serão também oferecidas às companhias aéreas postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea e adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas.Em 2018, a aviação comercial representou 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país), impactando a economia em R$ 131 bilhões.





Mercedes-Benz e GM darão férias coletivas





Para se adaptarem às medidas de contenção do novo coronavírus, as montadoras Mercedes-Benz e GM concederão férias coletivas aos trabalhadores a partir do dia 30. A Mercedez-Benz decidiu liberar os empregados de todas as unidades que mantém no Brasil por período de 20 dias, até 19 de abril. A previsão é que as atividades voltem a se normalizar em 22 de abril, a depender da situação do país.





A GM dará férias coletivas aos funcionários no Brasil, mas não informou se a medida será adotada por tempo indeterminado ou não. A montadora tem quatro fábricas no país: em São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), Gravataí (RS) e Joinville (SC).





A Volkswagen já havia anunciado período de 10 dias de férias coletivas pelo mesmo motivo. A Mercedes-Benz, por sua vez, tem fábricas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, São Bernardo do Campo (SP) e Iracemápolis (SP). Além das férias coletivas, a montadora negociou com os sindicatos locais que haverá folgas debitadas nos dias 25, 26 e 27 e em 20 de abril.





De hoje a terça-feira da semana que vem, a empresa antecipará a sua campanha de vacinação contra a gripe. “A medida não tem relação direta com o coronavírus, mas ajuda a tranquilizar os colaboradores em casos de sintomas gripais”, afirmou a montadora, em nota. A companhia afirma que a decisão tem o objetivo de ajustar a produção à demanda. A medida é tomada enquanto a pandemia do coronavírus restringe a circulação de pessoas nas ruas e paralisa diversos negócios, reduzindo a atividade econômica.

Por meio de nota, a TAP informou que os clientes podem alterar as reservas com 24 horas de antecedência, sem a cobrança de taxas, remarcando a viagem para qualquer destino com embarque até dia 31 de dezembro próximo. Outra alternativa dada pela companhia é o reembolso integral do valor pago pelos passageiros, que pode ser convertido em voucher para a utilização em outra oportunidade.