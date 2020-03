Economia: pacote contra impactos econômicos do coronavírus soma R$ 170 bilhões

O pacote do Ministério da Economia para fazer frente aos impactos econômicos do coronavírus soma R$ 170 bilhões em medidas. Na segunda-feira, o ministro Paulo Guedes havia anunciado um conjunto de medidas que somavam R$ 147 bilhões.



O valor, no entanto, foi ampliado com a adoção de novas ações, como o auxílio de R$ 200 mensais que será pago a trabalhadores informais, que terão impacto de cerca de

R$ 15 bilhões.



As medidas para a população mais vulnerável somam R$ 98,4 bilhões. Para a manutenção de empregos, R$ 59,4 bilhões. E para o combate à pandemia, R$ 11,8 bilhões