Outorgas de aeroportos serão pagas no fim do ano, diz ministro da Infraestrutura

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou que o pagamento das outorgas aeroportuárias será adiado da metade para o fim do ano. É uma das medidas emergenciais para reduzir os impactos econômicos do novo coronavírus no setor de aviação.



"As medidas valem para as três grandes, mas valem para as pequenas também. Abrangem o setor como um todo porque cai a demanda, a quantidade de voos", comentou Tarcísio em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.