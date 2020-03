Aliansce Sonae anuncia redução de horário de funcionamento de shoppings

A Aliansce Sonae anunciou que vai reduzir o horário de funcionamento de seus shoppings para o período das 12h às 20h a partir de amanhã, "em atenção às recomendações das autoridades de saúde municipais e estaduais sobre os protocolos de combate ao novo coronavírus".



Em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 17, a companhia afirma que as praças de alimentação e restaurantes terão ocupações restringidas a 30% do total, enquanto os serviços de delivery da praça de alimentação funcionarão normalmente.



Outras medidas incluem redução do deslocamento de colaboradores, com proibição de viagens internacionais e limitação de viagens nacionais, adoção em larga escala de home office e rodízio de equipes, reuniões por videoconferência e cancelamento de eventos.