Reino Unido anuncia que terá instrumento de financiamento de 'commercial paper'

O Reino Unido anunciou na tarde desta terça-feira que o país terá um instrumento de financiamento "commercial paper", por meio de uma parceria firmada entre o Tesouro britânico e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês). O objetivo do programa, batizado de CCFF (Covid Corporate Financing Facility), é aumentar a liquidez dos mercados em meio à pandemia do novo coronavírus. Os detalhes das medidas de estímulo, contudo, serão fornecidos apenas amanhã.



O programa será voltado a empresas que demonstrem que estavam em boa saúde financeira antes do choque do coronavírus e deve durar pelo menos doze meses, como forma de apoiar a economia local. "Embora a magnitude do choque econômico da covid-19 seja altamente incerta, é provável que a atividade enfraqueça materialmente no Reino Unido nos próximos meses", diz comunicado do BoE enviado à imprensa. "Interrupções temporárias, mas significativas, das cadeias de suprimentos e atividades mais fracas podem desafiar os fluxos de caixa e aumentar a demanda por capital de giro das empresas", completa a nota.