Azul anuncia suspensão de operação em 11 bases

Em função da queda na demanda gerada pela propagação do coronavírus, a Azul anunciou, nesta segunda-feira, que suspenderá operações em 11 bases. "A companhia ressalta que já está em contato com os Clientes impactados pelas alterações e ressalta que todos eles serão reacomodados em outros voos", diz a companhia.



A suspensão vale para a base em Bariloche, entre o dia 21 de março a 30 de junho.



Já entre os dias 23 de março e 30 de junho estão suspensas as operações nas bases de Lages, Pato Branco, Toledo, Ponta Grossa, Guarapuava, Araxá, Valença, Feira de Santana, Paulo Afonso e Parnaíba.



Mais cedo, a Azul anunciou que decidiu reduzir sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março, e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes, até que a situação envolvendo o coronavírus se normalize.



A aérea também optou por suspender a partir de hoje todos os voos internacionais, exceto os que partem de Campinas.