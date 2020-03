Gasto com Transportes recua 0,23% no IPCA de fevereiro

As famílias gastaram 0,23% a menos com Transportes em fevereiro, um impacto negativo de 0,05 ponto porcentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11.



A gasolina ficou 0,72% mais barata, uma contribuição negativa de 0,04 ponto porcentual para a inflação do mês. Já o etanol subiu 0,96%.



Já as passagens aéreas tiveram redução de 6,85%, um impacto também de -0,04 ponto porcentual.



Houve reajustes em diversas modalidades de transporte público, como os ônibus urbanos (0,36%), os ônibus intermunicipais (1,95%), os trens (0,87%) e o metrô (0,55%).