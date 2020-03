BoE anuncia corte extraordinário de juro básico, em reação a coronavírus

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) decidiu nesta quarta-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, a 0,25%, e anunciou medidas para lidar com o impacto econômico da epidemia de coronavírus.



A decisão inesperada do BoE veio após uma reunião extraordinária realizada na terça-feira (10).



Como parte da estratégia, o BC inglês criou um esquema de financiamento para apoiar empréstimos a pequenas e médias empresas, que será alimentado por reservas do próprio banco.



Ainda na reunião, o BoE decidiu manter o tamanho de seu programa de compras de bônus do governo, os Gilts, em 435 bilhões de libras.



O BoE fará sua reunião de política monetária regular no próximo dia 26.