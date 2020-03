OMC suspende reuniões por dez dias após confirmação de caso de coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial do comércio (OMC), Roberto Azevêdo, suspendeu todas as reuniões da entidade de 11 a 30 de março, após um membro da equipe ter sido diagnosticado com coronavírus.



"Vamos monitorar a situação constantemente e revisar essa decisão antes do final da próxima semana", afirmou Azevêdo, em nota. "Levamos a saúde de nossos membros muito a sério, e é por isso que tomamos esse passo sem precedentes", completou.