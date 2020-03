Premiê da Espanha vai discutir plano econômico contra coronavírus na 5ª

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, vai se reunir com sindicatos e empresários na quinta-feira (12) para analisar um plano econômico de choque destinado a lidar com os efeitos do coronavírus, afirmou hoje a ministra de Finanças do país, María Jesús Montero.



Também na quinta, o chamado Conselho de Ministros espanhol terá um encontro para discutir possíveis novas medidas.



Segundo balanço do Ministério de Saúde espanhol, o país acumula 1.622 casos de coronavírus, com 35 mortes.