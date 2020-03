Depois do pânico, Bolsa de SP opera em alta e dólar cai

(foto: CRIS FAGA/FOX PRESS )

Epidemia

Depois de um dia de pânico no mercado financeiro global - no Brasil com queda histórica da bolsa de 12,17% e alta do dólar, que bateu R$4,72 -, oFuturo abre em alta de 3,78%, aos 89.335 pontos, às 9h36, horário de Brasília. Em contrapartida, ofuturo para abril cai 1,2%, para R$ 4,677.Depois de o preço do, nessa segunda-feira, o dia começa com recuperação.O barril do Brent – utilizado como referência pela Petrobras – sobe 8,29% a US$ 37,21, enquanto o barril do WTI avança 8% a US$ 33,63.A epidemia do coronavírus tem contaminado a atmosfera dos, atingindo nessa segunda-feira (9) o seu ápice.. Com as Bolsas europeias e americanas em queda e o desabamento do preço do petróleo, a epidemia tem funcionado como um catalisador da fragilidade e das contradições da economia mundial."O risco demundial aumentou. Um retrocesso prolongado do consumo, além do fechamento prolongado das empresas, atacaria os lucros, provocaria o corte de empregos e reduziria o ânimo dos atores econômicos", destacaram os analistas da Moody's.