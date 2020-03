Inadimplentes em BH têm oportunidade de renegociar dívidas no Feirão Limpa Nome

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press)

Quem está comem Belo Horizonte tem a chance deos compromissos comde até 98% ede pagamento prolongados. De 27 de fevereiro a 31 de março, apromove o, um evento de renegociação de dívidas com pelo menos, entree operadoras de cartão de. Segundo a Serasa, BH é a sexta cidade com o maior número de inadimplentes no Brasil: em dezembro do ano passado, 936.720 belo-horizontinos estavam nessa situação.

No período do feirão, qualquer consumidor pode buscar aliviar as contas na central de atendimento da Serasa, localizada na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira. O horário de atendimento vai das 8h às 18h e basta apresentar um documento com foto. BH conta com o único escritório do feirão em Minas Gerais.

O atendimento também pode ser feito pela internet, no site da Serasa Consumidor, ou no aplicativo para celular da marca. O devedor pode escolher o método de pagamento, à vista – com descontos mais expressivos – ou a prazo, renegociando as condições. De acordo com a Serasa, o máximo de desconto oferecido é de 98%.

O porta-voz da empresa, Eduardo Brach, acredita que o evento é uma “oportunidade” para o consumidor inadimplente. “Como temos parcerias com muitas empresas, a chance do devedor ter a dívida cadastrada no nosso sistema é grande”, explica.

Pelo menos 38 credores participam do feirão. Bancos, operadoras de cartão de crédito, seguradoras, empresas de telefonia e TV a cabo e lojas varejistas fazem parte da lista. A educação financeira dos consumidores é outro serviço que a Serasa pretende oferecer no feirão deste ano. “Vamos falar muito durante o mês sobre educação financeira. Nossa intenção é ensinar o consumidor a lidar melhor com suas dívidas, ajudando o consumidor a gastar menos do que ganha”, afirma Eduardo Brach.

No último Limpa Nome, no ano passado, 4 milhões de acordos foram mediados entre os devedores e os credores no Brasil, representando mais de R$ 5 bilhões em descontos concedidos. A Serasa não tem uma previsão de quantas pessoas podem ser atendidas este ano.

Uma novidade desta versão do feirão é a possibilidade de renegociação de dívidas de empresas. Quatro empresas credoras participam do evento na modalidade para pessoas jurídicas.

Serviço

Antendimento Feirão Serasa Limpa Nome

Data: De 27 de fevereiro a 31 de março

Horário: das 8h às 18h

Endereço: Rua Fernandes Tourinho, 470, lojas 10 e 11 - Térreo Ed. Top Center Savassi, Savassi

Também é possível fazer a renegociação pela internet ou no app do Serasa Consumidor

Aumento no número de dívidas atrasadas





Em dezembro de 2019, o número de inadimplentes no Brasil totalizou 63,3 milhões de pessoas, segundo um estudo da Serasa Experian. Esse número representa um aumento de 1,5% em relação a dezembro de 2018, que registrou 62,4 milhões de inadimplentes no país. Ainda segundo o levantamento, no final do ano passado os brasileiros estavam devendo R$ 256 bilhões.

O valor médio de cada dívida no período era de R$ 4.043. Os consumidores na faixa de idade entre 26 e 40 anos têm a maior concentração de negativados, de 37%. As pessoas entre 41 e 60 anos era o segundo maior grupo, com 34,2% do total.

De acordo com o estudo, no último mês de 2019 a maior parte (27,8%) das dívidas atrasadas dos brasileiros foram contraídas com bancos e operadoras de cartão de crédito. As dívidas atrasadas com contas básicas, como energia elétrica, água e gás representaram 20,4%.O varejo representou 12,3% da inadimplência, enquanto a telefonia registrou 11%. No período, a porcentagem de homens e mulheres com dívidas atrasadas ficaram próximas: 48,3% e 46,6%, respectivamente.

O Sudeste foi a região com a maior fatia de inadimplentes, registrando 45,5% do total das dívidas atrasadas no país. O Nordeste ficou em segundo, com 24,4%. Outras 12,8% estavam no Sul, enquanto o Norte tinha 9,3%. A região Centro-Oeste contava com a menor porcentagem, de 8,2% das dívidas em atraso.

* Estagiáro sob supervisão da subeditora Ellen Cristie