Dólar cai pela primeira vez depois de 12 dias

A cotação docomercial caiu pela primeira vez nesta sexta-feira (6/3) depois de 12 dias de alta. A moeda norte-americana fechou o dia cotada a, uma retração de. Porém, durante o pregão a máxima foi de R$ 4,671, um novo recorde intradia, sem considerar a

A primeira valorização do real frente ao dólar em quase duas semanas pode ter ocorrido por causa de uma intervenção do Banco Central (BC) maior do que o normal. Nesta sexta-feira o BC realizou o leilão de 40 mil contratos de swap, vendendo no total US$ 2 bilhões. Esse valor é o dobro do ofertado nos últimos três leilões, de até 20 mil contratos, realizados na última quinta-feira.

Em 2020, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou em relação ao dólar no mundo. A moeda brasileira perdeu cerca de 15% de valor para a moeda dos Estados Unidos.