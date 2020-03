Brasil passa por uma revolução na defesa naval

Embarque e desembarque no porto de Itajaí, onde as embarcações serão construídas, com conteúdo local acima de 30% (foto: João Souza/Divulgação 12/12/2007)

Contrato para a construção de quatro navios Classe Tamandaré de última geração foi assinado ontem, no Rio de Janeiro, pela Emgepron, empresa estatal independente vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha do Brasil, e a Águas Azuis, companhia formada pela Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defesa & Segurança e Atech Negócios em Tecnologia, da Embraer. Toda a construção será realizada em território brasileiro, no complexo portuário de Itajaí, em Santa Catarina.





A expectativa das empresas parceiras é de que as taxas de conteúdo local de equipamentos e material fiquem acima de 30% para o primeiro navio e de 40% para os demais. A entrega está prevista para o período entre 2025 e 2028.A Thyssenkrupp fornecerá a tecnologia naval de sua plataforma de construção de navios de defesa da Classe MEKO®, que já opera em 15 países. A Embraer integrará sensores e armamentos ao sistema de combate, incorporando ao programa seus 50 anos de experiência em soluções de tecnologia de sistemas e suporte em serviço.





Empresa do Grupo Embraer especializada em engenharia de sistemas para aplicações de Defesa, a Atech é responsável pelos sistemas CMS (Combat Management System) e IPMS (Integrated Platform Management System, da L3 MAPPS) e receptora de transferência de tecnologia em cooperação com a Atlas Elektronik, subsidiária da Thyssenkrupp Marine Systems, que produz o CMS e sistemas de sonar.





O CEO da Thyssenkrupp Marine Systems, Rolf Wirtz, considerou a construção dos navios um marco na história da defesa naval no Brasil, tendo em vista que se trata das embarcações mais avançados da classe. “O programa Classe Tamandaré fortalecerá nossos laços, por meio da transferência de tecnologia e da geração de empregos altamente qualificados para o país”, afirmou o executivo.





Para o CEO da Embraer Defesa & Segurança, Jackson Schneider, a parceria entre as empresas fortalece a atuação da companhia além do segmento aeronáutico. “Nos últimos anos, adquirimos experiência no desenvolvimento e na integração de sistemas complexos, para tornar a Embraer qualificada a atender às necessidades da Marinha do Brasil, além de fortalecer nossa posição como parceiro estratégico do Estado brasileiro.”





Além da construção, o contrato inclui transferência de tecnologia em engenharia naval para fabricação de navios militares e sistemas de gerenciamento de combate e de plataforma, assim como o apoio logístico integrado e o gerenciamento do ciclo de vida das embarcações. O programa Classe Tamandaré tem potencial de gerar empregos diretos e indiretos de alta qualificação.





Exportação





A aliança naval entre a Thyssenkrupp Marine Systems e a Embraer Defesa & Segurança também permitirá criar bases para a exportação de produtos de defesa naval a partir do Brasil. Os novos navios multimissão serão baseados nas soluções de construção naval da Classe MEKO® da Thyssenkrupp Marine Systems, já utilizada em 82 embarcações em operação em marinhas de 15 países, entre eles Portugal, Grécia, Austrália, Argentina e Argélia.





O design modular facilita a integração local e a transferência de tecnologia, ajudando a reduzir os custos de manutenção e modernização. Combinando tecnologia de ponta, inovação e capacidades de combate, a Classe ME- KO® é um navio-escolta para águas azuis com qualidades excepcionais de autonomia e robustez.





Sociedade de propósito específico estabelecida entre a Thyssenkrupp Marine Systems, a Embraer Defesa & Segurança e a Atech, subsidiária da Embraer, a Águas Azuis se dedicará à construção dos quatro navios Classe Tamandaré, com a meta de ampliar e modernizar a esquadra da Marinha do Brasil. A Thyssenkrupp Marine Systems, empresa do Grupo Thyssenkrupp, é um dos fornecedores líderes mundiais de sistemas para submarinos e embarcações de superfície naval, incluindo tecnologias de segurança marítima A Embraer Defesa & Segurança, por sua vez, atua em mais de 60 países e é líder na indústria aeroespacial e de defesa na América Latina.