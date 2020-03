Construção cresce 1,6% em 2019 ante 2018, mostra IBGE na divulgação do PIB

A Construção cresceu 1,6% no ano de 2019 ante 2018, segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço foi puxado por uma expansão do setor imobiliário.



As Atividades Imobiliárias cresceram 2,3% no ano passado. Já o Comércio teve elevação de 1,8% em 2019, enquanto o segmento de Informação e Comunicação avançou 4,1%.



A Produção e Distribuição de Eletricidade, gás e água aumentou 1,9% no ano passado. As Atividades Financeiras cresceram 1,0% em 2019.



A Indústria de Transformação teve apenas ligeira alta de 0,1%, e o segmento de Transporte, Armazenagem e Correio subiu 0,2%. A Administração Pública ficou estagnada (0,0%).



Já as Indústrias Extrativas recuaram 1,1% em 2019, afetadas pela menor extração de minério, a despeito do avanço na extração de óleo e gás.



4º trimestre



A Construção recuou 2,5% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre do ano, conforme o IBGE.



O Comércio ficou estagnado (0,0%) no período. As Atividades Imobiliárias cresceram 0,3% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre, enquanto a Indústria de Transformação subiu também 0,3%.



A Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água avançou 0,6%, as Indústrias Extrativas tiveram expansão de 0,9%, o setor de Transporte, Armazenamento e Correio cresceu 1,2%.



A Atividade de Informação e Comunicação teve elevação de 1,9% na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2019, e as Atividades Financeiras aumentaram 0,8%. A Administração Pública teve elevação de 0,9% no período.