PIB cresce 1,1% em 2019, diz IBGE; crescimento fica abaixo das expectativas

(foto: Danilson Carvalho/CB/D.A Press)

PIB por setor

O desempenho da economia brasileira no primeiro ano do governo defoi o menor em três anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (), o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em 2019, foi de de 1,1%, se comparado com 2018.Esse percentual ficou abaixo das expectativas e da expansão de 1,3% registrada em 2018 e 2017. Em 2016 e 2015, houve queda do PIB, com -3,3% e 3,5%, respectivamente.O índice do ano passado deverá afetar as projeções da economia para 2020, que já têm sido revistas para baixo por conta dos impactos econômicos do. “O resultado do quarto trimestre é mais importante do que o de 2019 em si, porque influencia o início deste ano”, explicou o economista-chefe do Banco ABC Brasil, Luís Otávio de Souza Leal.Ele lembrou que o último trimestre de 2019 apresentou rem alguns dos principais setores econômicos. Comércio e serviços, por exemplo, fecharam no vermelho em dezembro, mesmo com as vendas do Natal. A indústria também.O baixo crescimento da economia brasileira em 2019, por sua vez, explica-se por uma série de fatores. Entre eles, a incerteza em torno das reformas econômicas, que retardou investimentos; a desaceleração da economia argentina, que reduziu as exportações brasileiras; o desastre de Brumadinho, que puxou para baixo o resultado da indústria. Para os analistas, apesar da existência de 11,9 milhões de pessoas na fila do desemprego, o consumo das famílias sustentou a alta de 1,1% do PIB em 2019.“Do lado da demanda, o crescimento se dará pelo consumo das famílias, porque o investimento ainda está relativamente lento e o governo também”, disse o economista-chefe da Quantitas, Ivo Chermont, explicando que o Executivo não teve espaço fiscal para investir e a iniciativa privada retardou investimentos devido à incerteza em relação às reformas econômicas.“Quando Bolsonaro venceu, havia um consenso de que a reforma da Previdência ia acontecer. Mas esperava-se que isso ia acontecer em março e não no segundo semestre. Por isso, muitos empresários adiaram seus investimentos”, acrescentou o economista da Órama Investimentos, Alexandre Espírito Santo.Já as famílias conseguiram ampliar um pouco o seu consumo por conta da inflação controlada, dos juros baixos e, sobretudo, de medidas como a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). “Apesar de continuar alto, o desemprego diminuiu e a massa salarial cresceu um pouco. E a inflação esteve baixa durante boa parte do ano. Isso tudo ajudou na renda das famílias, além dos saques do FGTS”, explicou Leal.



O Produto Interno Bruto de serviços subiu 1,3% em 2019 ante 2018. No quarto trimestre de 2019, o PIB de serviços subiu 0,6% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, o PIB de serviços mostrou alta de 1,6%.



Já o PIB da indústria subiu 0,5% em 2019 ante 2018. No quarto trimestre de 2019, o PIB da indústria subiu 0,2% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, mostrou alta de 1,5%.



O Produto Interno Bruto da agropecuária, por sua vez, subiu 1,3% em 2019 ante o ano anterior. No quarto trimestre do ano passado, o PIB da agropecuária caiu 0,4% ante o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, registrou alta de 0,4%.



O consumo das famílias subiu 1,8% em 2019 ante 2018, segundo o IBGE. No quarto trimestre de 2019, o consumo das famílias subiu 0,5% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, o consumo das famílias mostrou alta de 2,1%.



O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,4% em 2019 ante 2018. No quarto trimestre de 2019, esse indicador subiu 0,4% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, o consumo do governo mostrou alta de 0,3%.( Com Marina Barbosa)