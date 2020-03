PMIs de serviços e composto da China atingem mínimas históricas com coronavírus

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China caiu de 51,8 em janeiro para 26,5 em fevereiro, segundo pesquisa da IHS Markit em parceria com a Caixin Media.



Já o PMI composto chinês, que abrange serviços e o setor industrial, recuou de 51,9 de para 27,5 no mesmo período.



As leituras abaixo de 50 apontam forte contração na atividade econômica da China em meio è epidemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 80 mil pessoas no país, causando quase 3 mil mortes. São também as mais baixas já registradas desde que a pesquisa sobre os PMIs chineses foi iniciada, há mais de 14 anos.