PIB mexicano sofre contração de 0,1% em 2019, a primeira em uma década

O Produto Interno Bruto (PIB) do México sofreu contração de 0,1% em 2019 ante o ano anterior, a primeira desde a crise financeira global de 2009, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.



Apenas no quarto trimestre, o PIB mexicano caiu 0,1% ante o terceiro trimestre e diminuiu 0,5% na comparação anual, de acordo com revisão do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).



No mês passado, em estimativa preliminar, o Inegi havia calculado que o PIB do México havia ficado estável no quarto trimestre ante os três meses anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.