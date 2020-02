Petrobras: investimento no 4º trimestre totaliza US$ 3,2 bi, queda de 4,2%

Os investimentos da Petrobras no quatro trimestre de 2019, sem considerar os bônus de aquisição, totalizaram US$ 3,2 bilhões, queda de 4,2% na comparação anual, mas alta de 20,3% ante o trimestre imediatamente anterior.



De acordo com a empresa, aproximadamente 70% desse aporte corresponde a investimentos de capital.



No segmento de exploração e produção, o principal deles, houve alta de 24% no investimento na comparação com o trimestre imediatamente anterior, para US$ 2,394 bilhões. Tal avanço, segundo a Petrobras, deve-se principalmente por maiores gastos na construção de poços exploratórios.



Em 2019, os investimentos totalizaram US$ 27,4 bilhões sendo US$ 10,7 bilhões sem bônus exploratórios, "em linha com a meta de US$ 10 a 11 bilhões, divulgada no 2T19", diz a estatal.