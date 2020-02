Investidor estrangeiro retira R$ 258,518 milhões da B3 no dia 17

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 258,518 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira, 17. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,81%, aos 115.309,08 pontos, com giro financeiro totalizando R$ 26,5 bilhões.



Em fevereiro, o saldo acumulado de recursos estrangeiros na Bolsa está negativo em R$ 7,920 bilhões, resultado de compras de R$ 138,926 bilhões e vendas de R$ 146,847 bilhões. Em 2020, os estrangeiros já retiraram R$ 27,078 bilhões do mercado acionário brasileiro.