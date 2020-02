Decreto inclui BR-040 no PPI e confirma relicitação da concessão

O governo federal inclui a relicitação da BR-040/DF/GO/MG no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O decreto presidencial que formaliza a decisão de licitar novamente o trecho está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 19.



Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou mês passado, o governo pretende relicitar o trecho em setembro de 2021, de forma a assinar o contrato com a nova administradora da rodovia que liga Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais em dezembro, dois meses depois.



Segundo o cronograma oficial, o processo deve passar pela análise de órgãos do Poder Executivo e por uma fase de estudos para ser, então, enviado para crivo do Tribunal de Contas da União até maio de 2021.



A publicação do edital está prevista para junho seguinte.