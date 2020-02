JBS compra empresa nos Estados Unidos

A JBS, dos irmãos Batista, anunciou na terça-feira, 18, a compra da empresa americana de produtos prontos para consumo Empire Packing por US$ 238 milhões. A aquisição também inclui a marca de varejo Ledbetter.



A Empire tem unidades produtoras em Cincinnati (Ohio), Denver (Colorado), Mason (Ohio), Memphis (Tennessee) e Olympia (Washington).



Em fato relevante divulgado ao mercado, o grupo informou que esse movimento reforça o compromisso da companhia em diversificar a oferta de produtos. "A Empire é uma respeitada empresa familiar, com forte liderança e ativos de qualidade localizados em regiões estratégicas nos Estados Unidos e que se enquadram bem em nosso modelo de negócios", afirmou André Nogueira, presidente da divisão JBS USA.



A transação ainda depende da aprovação dos órgãos antitrustes.



Relevância.

O mercado norte-americano responde por mais de 50% da receita do grupo brasileiro. Maior companhia global de proteína animal, a empresa é dona da Friboi e de importantes marcas, como a Seara.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.