Renda média fica estatisticamente estável em 25 das 27 Unidades da Federação

O rendimento médio dos trabalhadores ocupados ficou estatisticamente estável - ou seja, dentro da margem de erro da pesquisa - na passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre do ano em 25 das 27 Unidades da Federação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Além disso, houve queda significativa no rendimento em Roraima, -7,7%, e no Piauí, -5,8%.



"Esse movimento está associado ao crescimento da ocupação ligado a atividades com baixos salários, o que não possibilita ganho de rendimento desses trabalhadores", justificou Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.



O rendimento médio real de todos os trabalhos na média nacional foi estimado em R$ 2.340 no quarto trimestre, mostrando estabilidade estatística tanto em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 2.317) quanto em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.332).



No quarto trimestre, a maior renda média foi registrada no Distrito Federal (R$ 4.064). O menor rendimento foi o do Piauí (R$ 1.345).



Na comparação com o quarto trimestre de 2018, a renda média ficou estatisticamente estável também em 25 das 27 Unidades da Federação no quarto trimestre de 2019.



Houve elevação significativa apenas no Rio de Janeiro, 5,1%, mas queda em Alagoas, -8,8%.