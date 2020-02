Caixa corrige informação sobre taxa mínima do crédito imobiliário para PJ

Taxa mínima do crédito imobiliário da Caixa para PJ passará para 6,50% mais TR

Taxa mínima do crédito imobiliário da Caixa para PJ passará para 6,50% mais TR

Superávit do agronegócio em janeiro cai 11%, para US$ 4,607 bilhões

Superávit do agronegócio em janeiro cai 11%, para US$ 4,607 bilhões