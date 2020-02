Varejo sobe 1,2% no 4º tri ante 3º tri de 2019 e avança 3,3% ante 4º tri de 2018

As vendas do comércio varejista subiram 1,2% no quarto trimestre de 2019 em relação ao terceiro trimestre do ano passado, divulgou nesta quarta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"No primeiro semestre, o varejo estava muito estabilizado. A recuperação está toda localizada no segundo semestre do ano", ressaltou Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.



Na comparação com o quarto trimestre de 2018, o volume vendido cresceu 3,3% no quarto trimestre de 2019.



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas subiram 0,7% no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2018, houve elevação de 4,5% no quarto trimestre do ano passado.



Média móvel trimestral



O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve alta de 0,2% em dezembro de 2019, divulgou o IBGE.



No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral das vendas registrou recuo de 0,2% em dezembro.



Revisões



O IBGE informou nesta quarta-feira, por meio da Pesquisa Mensal de Comércio referente a dezembro de 2019, que revisou o resultado das vendas no varejo em novembro ante outubro, de uma alta de 0,6% para avanço de 0,7%.



A taxa de vendas do varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos e material de construção - em novembro ante outubro foi revista de -0,5% para -0,6%.



O resultado de outubro ante setembro passou de 0,8% para 0,7%.