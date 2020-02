Banco do Brasil: BV pede registro de companhia aberta e de oferta de ações

Banco do Brasil: BV pede registro de companhia aberta e de oferta de ações

Lucro líquido do Itaú totalizou R$ 28,363 bilhões em 2019, alta de 10,2%

Lucro líquido do Itaú totalizou R$ 28,363 bilhões em 2019, alta de 10,2%