BNDES vende R$ 22,06 bilhões em ações da Petrobras

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasi)

Investidores

informou nesta quinta-feira (6) que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (), foi precificada nessa quarta-feira (5). O preço por ação foi fixado em R$ 30, e a oferta de ações vai movimentar um total de R$ 22,06 bilhões.A fatia representa 9,8% das ações comda petroleira, ou 6,7% do capital total. Foram vendidas 734,2 milhões de ações ordinárias.O BNDES possui ainda uma participação dena petroleira, de mais de R$ 30 bilhões. Essa fatia, que representa cerca de 16% do capital total, será vendida em operações na bolsa, ao longo do ano.Foram coordenadores dao Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.O montante de 17,55% do total das ações da oferta global foi destinado prioritariamente a investidores não institucionais e 82,45% ainstitucionais.No dia 22 de janeiro, o BNDES anunciou a realização deglobal de ações da Petrobras que pertencem à instituição.De acordo com o banco, a operação é resultado dode participações acionárias em empresas listadas na Bolsa de Valores.O objetivo do programa, iniciado em 2019, é reduzir o, permitindo o redirecionamento dos recursos para investimentos em áreas de maior impacto para a sociedade, como saneamento, mobilidade urbana, educação e segurança.O processo de desinvestimento já incluiu, nos últimos meses, atotal de participações acionárias do BNDES na Marfrig Global Food S.A. e na Light S.A.. O BNDES tem em curso, ainda, potencial oferta pública de ações ordinárias da JBS.