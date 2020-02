STF julga nesta quinta-feira o direito à reaposentadoria

Sede do STF, em Brasília (foto: Gil Ferreira/SCO/STF )

Nesta quinta-feira,o Supremo Tribunal Federal () julgará recursos defendendo o direito de, que retornaram ao mercado de trabalho, à '' para, em seguida, reinvindicar na Justiça aem condições mais benéficas.Até abril de 1994, com o advento da Lei 8.870/94, os aposentados que continuassem contribuindo para adepois de sua aposentadoria tinham direito de receber a devolução dessas contribuições quando parasse de trabalhar, através do beneficio chamado pecúlio.Em maio de 2019, para se alinhar ao(STF) - que proibiu a desaposentadoria em 2016 -, o) alterou seu entendimento e sentenciou que não é possível ao segurado do, já aposentado, adquirir novo benefício em decorrência das contribuições recolhidas após a concessão da aposentadoria.A prevalecer esse entendimento, esgotados todos os recursos no, os aposentados que retornarem ao mercado de trabalho não terão mais o direito de 'reajustar' os valores de suas atendo em vista a contribuição previdenciária para mais realizada por cota extra de trabalho.Também está em discussão no Supremo ode valores extras obtidos por aposentados que conseguiram a 'reaposentação' por meioi de decisões judiciais.O número de aposentados beneficiados com esse direito não foi informado por motivo de ''estratégia processual''. A) defende a cobrança dos valores pagos com a reaposentadoria.