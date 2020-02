Coronavírus: Bunge suspende viagens de funcionários à China

A Bunge se juntou a outras empresas e baniu todas as viagens de funcionários para a China. Também decidiu que funcionários que estejam no país permaneçam lá até segunda ordem, e impôs outras restrições para viagens à Ásia e dentro do continente, segundo uma porta-voz.



"Além disso, a companhia também começou a implementar seus planos de crise e de contingência caso a situação se agrave", disse ela, sem detalhar tais planos.



A companhia tem um escritório e algumas indústrias na China, o país que mais importa soja no mundo, além de outras plantas no Sudeste da Ásia. Fonte: Dow Jones Newswires