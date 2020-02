Aluguel de caçambas em BH encarece 20,7%, em média (foto: Marcos Vieira/Em/D.A Press) comércio em geral, os estragos causados pelas fortes chuvas na capital mineira favoreceram o setor de serviços de aluguel de caçambas de entulhos. Com a necessidade de limpeza das ruas e imóveis alagados ou danificados pelas águas, a demanda pelo serviço cresceu e o preço médio da diária excedente prevista nos contratos com os fornecedores subiu 20,71%, segundo levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro. Na contramão das perdas doem geral, os estragos causados pelas fortesna capital mineira favoreceram o setor de serviços dede entulhos. Com a necessidade de limpeza das ruas e imóveis alagados ou danificados pelas águas, a demanda pelo serviço cresceu e o preço médio daprevista nos contratos com os fornecedores subiu 20,71%, segundo levantamento feito pelo site de pesquisas





SAIBA MAIS 17:43 - 29/01/2020 Chuvas em BH: comércio pede dinheiro a bancos e isenção de imposto

04:00 - 03/02/2020 Empresas da Grande BH e Zona da Mata contabilizam prejuízos com as chuvas

09:52 - 07/01/2020 ONS conta com energia do Norte e chuvas contra baixa em reservatórios do Sudeste contratação do serviço por três dias úteis podem custar de R$ 140 a R$ 250, atingindo diferença impressionante de 78%, dependendo da empresa fornecedora. Já o dia excedente pode custar de R$ 15 a R$ 30, aumento de 100%. No comparativo do aluguel por três dias úteis entre fevereiro de 2019 e este mês, é possível perceber que houve alta de R$ 168,42 para R$ 177,50, aumento de 5,40% no valor pago. Os valores dado serviço por três dias úteis podem custar de R$ 140 a R$ 250, atingindo diferença impressionante de 78%, dependendo da empresa fornecedora. Já o dia excedente pode custar de R$ 15 a R$ 30, aumento de 100%. No comparativo do aluguel por três dias úteis entrede 2019 e este mês, é possível perceber que houve alta de R$ 168,42 para R$ 177,50, aumento de 5,40% no valor pago.





O preço médio da diária excedente, que era de R$ 18,64 em fevereiro de 2019 passou para R$ 22,50. O levantamento de preços do Mercado Mineiro comparou o mesmo serviço oferecido por 32 empresas de Belo Horizonte e região metropolitana, com destaque para a pesquisa em cada região da cidade, cujos resultados apontam maiores variações. Em geral, os depósitos das empresas de caçambas estão localizados em regiões periféricas, justamente por oferecerem mais espaço para abrigar os equipamentos.





De acordo com o diretor do site, Feliciano Abreu, os contratantes desse tipo de serviço que não são da área de reformas ou de construção costumam ser menos informados em relação a concorrência na comparação com as empresas que alugam as caçambas. “Por esse motivo, é necessário que os clientes se mantenham sempre atentos aos preços que são cobrados pelas firmas e é preciso negociar bastante”, afirmou.





“É nessa perspectiva que a pesquisa ajuda o consumidor na comparação dos melhores preços, de diferentes locadoras”, completou Feliciano, ao destacara importância da pesquisa. As chuvas que atingiram Belo Horizonte nas últimas semanas podem ser a explicação mais provável para esse aumento repentino no preço do serviço de locação das caçambas. Milhares de pessoas foram afetadas diretamente pela chuva, que desalojou mais de 45 mil moradores de todas as áreas da cidade e desabrigou mais de 8 mil pessoas.





Para remover entulhos nos locais atingidos, moradores e comerciantes contrataram as empresas que alugam os depositores de entulho. Devido o desequilíbrio entre a crescente procura pelo serviço e a pouca disponibilidade de recursos ofertados por parte das firmas, os clientes estão sofrendo com o aumento dos preços.

Estagiário supervisionado pela sub-editora Marta Vieira