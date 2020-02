CNI: faturamento real da indústria cai 0,8% em 2019

Apesar dos sinais de continuidade na recuperação da economia brasileira, a indústria voltou a registrar retração no ano passado. Dados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que o faturamento real do setor recuou 0,8% em 2019, na comparação com o ano anterior. O porcentual já leva em conta a inflação no período.



Somente em dezembro, houve queda de 1,0% do faturamento em relação a novembro, na série com ajustes sazonais. Em relação a dezembro de 2018, houve leve alta de 0,1%.



De acordo com a CNI, "os Indicadores Industriais de dezembro de 2019 foram majoritariamente negativos na comparação com novembro; apenas massa salarial real registrou alta nessa comparação". "O resultado reforça o fraco desempenho da atividade industrial no ano, em especial no mercado de trabalho."



A pesquisa da CNI também aponta baixa da Utilização da Capacidade Instalada (UCI) em 2019, para 75,2%. Em 2018, o índice estava em 75,6%. Em novembro, esse indicador estava em 79,2%, considerando a série sem ajustes. Na série com ajustes sazonais, a UCI encerrou dezembro aos 77,3%, ante os 78,2% de novembro.



Com relação às horas trabalhadas na produção, a pesquisa aponta queda de 0,5% em 2019 ante 2018. Já o emprego no setor industrial caiu 0,3% no ano passado, enquanto a massa real de salários cedeu 1,9%. Houve ainda baixa de 1,5% no rendimento médio real.